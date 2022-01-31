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Fenerbahçeli Attila Szalai için flaş transfer gelişmesi! Arap milyarder onu istiyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Macar savunmacısı Attila Szalai için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sahibinin el değiştirmesinin ardından Arap milyoner Muhamed Bin Selman'a satılan İngiltere'nin köklü kulübünün transfer listesinde, sarı lacivertlilerin Macar yıldızı Attila Szalai'nin olduğu iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Szalai için Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis miktarı belli oldu. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Attila Szalai'nin olası Newcastle United transferini Futbol Plus Youtube ekranlarında değerlendirdi. İşte o program...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:47
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Attila Szalai için flaş transfer gelişmesi! Arap milyarder onu istiyor

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'ye teklifler her geçen gün artarken, yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Szalai'ye, Newcastle United ilgi duyuyor.

Bununla beraber Fenerbahçe, Attila Szalai için isteyeceği bonservis rakamını belirledi. Sarı lacivertliler, kapılarının çalınması halinde 15 milyon euro talep edecek.

Attila Szalai'nin olası Newcastle transferini editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube kanalında değerlendirdi. İşte o program ve yaşananlar...

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