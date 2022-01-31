Fenerbahçeli Attila Szalai için flaş transfer gelişmesi! Arap milyarder onu istiyor

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'ye teklifler her geçen gün artarken, yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Szalai'ye, Newcastle United ilgi duyuyor.

Bununla beraber Fenerbahçe, Attila Szalai için isteyeceği bonservis rakamını belirledi. Sarı lacivertliler, kapılarının çalınması halinde 15 milyon euro talep edecek.

Attila Szalai'nin olası Newcastle transferini editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube kanalında değerlendirdi. İşte o program ve yaşananlar...