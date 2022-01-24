Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

Saklamayacağım, finansal olarak da teklif çok iyiydi. Geleceğimi düşünmem gerekiyordu. Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi yıldızlarla beraber oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe'de de Basel'deki gibi bir durum olmuştu, teknik direktör değişmişti.

"MENAJERLER KADROYU KURUYOR"

Türkiye'de menajerler, maçları çok etkiliyor. Bir çok menajer kulüp başkanıyla yakın iletişim kuruyor, kadroda kimin olması gerektiğine karar veriyor.