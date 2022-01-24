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Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Khimki'ye transfer olan Kemal Ademi, Novosti Sport'a açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'deki kariyerinden bahsederken, şoke eden iddialarda bulundu. Ademi, "Fenerbahçe'de kadroyu kulüp başkanıyla arasını iyi tutan menajerler kuruyor." dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:37
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Basel'den kadrosuna dahil ettiği ve sezon başında 800 bin euroya Khimki'ye gönderilen Kemal Ademi, sarı lacivertlilere dair flaş suçlamalarda bulundu.

Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

İsviçreli forvet yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ilk 11'inin menajerler tarafından kurulduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

"Basel'de teknik direktör değişikliği olmuştu, yenisiyle ortak dilde buluşamıyorduk. Ayrılmam gerekiyordu. Almanya'dan da teklif vardı ancak Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübüydü ve oraya transfer oldum.

Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

Saklamayacağım, finansal olarak da teklif çok iyiydi. Geleceğimi düşünmem gerekiyordu. Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi yıldızlarla beraber oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe'de de Basel'deki gibi bir durum olmuştu, teknik direktör değişmişti.

Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

"MENAJERLER KADROYU KURUYOR"
Türkiye'de menajerler, maçları çok etkiliyor. Bir çok menajer kulüp başkanıyla yakın iletişim kuruyor, kadroda kimin olması gerektiğine karar veriyor.

Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

Enner Valencia ile güzel bir rekabetim oldu ama ben nadiren sahaya çıkabiliyordum. Dört aylığına kiralanmak zorunda kaldım. (Fatih Karagümrük) O zaman da iyi değildim.

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