Kemal Ademi'den Fenerbahçe'ye şoke eden suçlama! "Kadroyu menajerler kuruyor"

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Basel'den kadrosuna dahil ettiği ve sezon başında 800 bin euroya Khimki'ye gönderilen Kemal Ademi, sarı lacivertlilere dair flaş suçlamalarda bulundu.
İsviçreli forvet yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ilk 11'inin menajerler tarafından kurulduğunu ifade etti. İşte o sözler...
"Basel'de teknik direktör değişikliği olmuştu, yenisiyle ortak dilde buluşamıyorduk. Ayrılmam gerekiyordu. Almanya'dan da teklif vardı ancak Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübüydü ve oraya transfer oldum.