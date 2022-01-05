Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi! Sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi yaşanıyor.
Yıldız futbolcunun adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenman yapamadığı belirtildi. Mesut, tedavisinin yanı sıra kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulamaya başladı.
Sağlık ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Mesut'un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.