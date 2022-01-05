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Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi! Sakatlık...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Mesut Özil ikinci devre hazırlıklarına başlayamadı. 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun son durumu merak konusu oldu. Takımla antrenmanlara çıkamayan Mesut Özil, kendisi için hazırlanan özel idman programını uyguluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 11:21
Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi! Sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi! Sakatlık...

Yıldız futbolcunun adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenman yapamadığı belirtildi. Mesut, tedavisinin yanı sıra kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulamaya başladı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi! Sakatlık...

Sağlık ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Mesut'un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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