Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Michael Olunga

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile ilgileniyordu. Eski golcüsünü Lazio'dan geri kiralamak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Kenya basınının haberine göre Kanarya, Michael Olunga ile ilgileniyor.

'Türk devi Fenerbahçe Olunga ile ilgileniyor' başlığıyla verilen haberde, geçtiğimiz yıl 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Katar Ligi takımlarından Al-Duhail'e transfer olan Olunga'nın, ilk sezonunda 19 maçta 26 gol atarak takımının en iyi oyuncusu olduğu vurgulandı.