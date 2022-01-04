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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Michael Olunga

Ocak ayı transfer döneminde takıma bir golcü takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz bir isim geldi. Kenya basınına göre sarı lacivertliler Michael Olunga'yı transfer etmek istiyor. İşte Michael Olunga'nın bilgileri ve transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 09:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 09:35
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Michael Olunga

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile ilgileniyordu. Eski golcüsünü Lazio'dan geri kiralamak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Kenya basınının haberine göre Kanarya, Michael Olunga ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Michael Olunga

'Türk devi Fenerbahçe Olunga ile ilgileniyor' başlığıyla verilen haberde, geçtiğimiz yıl 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Katar Ligi takımlarından Al-Duhail'e transfer olan Olunga'nın, ilk sezonunda 19 maçta 26 gol atarak takımının en iyi oyuncusu olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Michael Olunga

DEĞERİ 5 MİLYON EURO!

Samatta'yı da elinde bulunduran ve kiralık gönderen Fenerbahçe'nin, Olunga için teklif yapabileceği belirtildi.

27 yaşındaki Kenyalı forvetin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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