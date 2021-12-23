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Fenerbahçe'de Slaven Bilic öne çıktı! İşte kontrat talebi

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira sonrası hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Slaven Bilic'e döndü. Hırvat çalıştırıcının da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı ifade edilirken, 2.5 yıllık kontrat talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Slaven Bilic öne çıktı! İşte kontrat talebi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı sonrasında yeni hocasını arayan Kanarya'da birçok aday var. Kısa süre önce Joachim Löw ismi ön plana çıkmıştı ancak ibrenin Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'e kaydığı öğrenildi.

Ali Koç ve kurmayları, Hırvat teknik adamın uzmanlık alanlarından olan kadro mühendisliğinden faydalanmak istiyor. 53 yaşındaki futbol adamının da çok sevdiği Türkiye'de Fenerbahçe'den gelecek teklife sıcak baktığı kaydedildi. Hırvat hoca 2.5 yıllık kontrat istiyor.

POLONYALI FUTBOLCU: EL BİLE SIKIŞTILAR
Fenerbahçe ile Slaven Bilic hakkında ilginç bir iddia Polonya'dan geldi. Lukasz Gikiewicz isimli bir Polonyalı futbolcu, Twitter'dan "Fenerbahçe ile Slaven Bilic her konuda anlaşmaya vardı. Bilic, yıllık 2.9 milyon euro kazanacak" yazdı.

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