FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! Pereira'nın son gözdesi Abdu Conte

Spor Toto Süper Lig 'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor 'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.