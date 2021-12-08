FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! Pereira'nın son gözdesi Abdu Conte

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.
Portekiz basının haberine göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor.
Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'de olduğu aktarıldı.
21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.