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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! Pereira'nın son gözdesi Abdu Conte

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyeti ile morallenen Fenerbahçe, devre arasına kadar Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek istiyor. Daha sonra transfere odaklanacak olan Kanarya'nın ilk hedefi sol bek bölgesi. Fenerbahçe bu pozisyon için Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte'yle ilgileniyor. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 08:17 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 08:34
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! İşte Pereira'nın gözdesi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! İşte Pereira'nın gözdesi

Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! İşte Pereira'nın gözdesi

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! İşte Pereira'nın gözdesi

Portekiz basının haberine göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! İşte Pereira'nın gözdesi

Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sol beki Portekiz'den! İşte Pereira'nın gözdesi

Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'de olduğu aktarıldı.

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