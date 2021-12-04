Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe seri yakalamak isterken, Rizespor da alt sıralardan kurtulmak için puan ya da puanlar almak istiyor. Futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını maç saatinde fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, FERDİ, TİSSERAND, KİM, SZALAİ, GUSTAVO, CRESPO, MESUT, ROSSİ (MERT), OSAYİ, SERDAR DURSUN

Ç. RİZESPOR: GÖKHAN, BAİANO, SELİM, HOLMEN, CEMALİ, SABO, DOKOVİC, UMAR, BOLDRİN, BOYD, POHJANPOLO

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Son oynanan Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc da mücadelede görev yapamayacak.

Göztepe müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci de sahada olamayacak.

Son 6 maçın birini kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 41 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.