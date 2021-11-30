Galatasaray galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe, dün de İzmir'de 2 puan bıraktı. Yunan temsilcisine karşı yaptığı tercihleri ve oyuncu değişiklikleriyle eleştirilen teknik direktör Vitor Pereira, dün de hedefteki adamdı. Portekizli hoca, Göztepe karşısında Meyer-Crespo-Zajc'tan oluşan orta saha kurgusuyla sahaya çıktı, formda olan Jose Sosa ile Attila Szalai ise yedek kulübesinde oturttu. Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini 64. dakikada Zajc-Sosa ile yapan Pereira, 78'de maçın yıldız ismi İrfan Can Kahveci'nin yerine Diego Rossi alması sahadaki futbolculara da şok etkisi yarattı. Oyundan alındığını gören İrfan, "Böyle bir şey yok" ifadesini kullandı, sözlerini küfürle tamamladı. Saha kenarında da hocasıyla göz göze gelmeyen İrfan'ın oyundan alınması sosyal medyada da en çok tartışılan konuydu. Pereira'nın son dakikada Mesut Özil-Szalai değişikliği de tartışılan diğer bir konu oldu.

YÜZÜNE BAKMADI

İrfan Can Kahveci, oyundan alındıktan sonra hocası Vitor Pereira'nın yüzüne bakmadı. Kulübeye yürüdüğü sırada da sözleriyle tepkisini dile getiren yıldız futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.