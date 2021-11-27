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Fenerbahçe haberleri | Szalai vedaya hazırlanıyor! İşte konuşulan bedel

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı formaları altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Attila Szalai, yuvadan uçuyor. Genç stoper için İngiliz devi Chelsea'nin devrede olduğu bilinirken, yıldız futbolcu için kapı 20 milyon Euro'dan açıldı. Szalai, transferin kötü etkilenmemesi için oynatılmıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe haberleri | Szalai vedaya hazırlanıyor! İşte konuşulan bedel

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son dönemde genelde yedek soyundurulması ve yerini Marcel Tisserand'a kaptırması, beraberinde tepkileri getirdi. Sabah'ın haberine göre, bu durumun nedeninin ise Macar futbolcu için Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Szalai'yi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı, herhangi bir sakatlık durumunun transferi olumsuz etkilememesi adına futbolcunun yedek soyundurulduğu belirtildi.

Fenerbahçe haberleri | Szalai vedaya hazırlanıyor! İşte konuşulan bedel

OCAK AYINDA İNGİLTERE YOLUNU TUTACAK

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin, ocak ayında Ada yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'de savunmada görev yapan Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Thiago Silva'nın gelecekleriyle ilgili belirsizliklerin olması nedeniyle teknik direktör Thomas Tuchel, Attila Szalai'nin transferini özellikle istemişti. İngiliz ekibi, genç stoperi uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı'nda scoutları aracılığıyla yakın takibe almıştı.

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