Fenerbahçe haberleri | Szalai vedaya hazırlanıyor! İşte konuşulan bedel

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son dönemde genelde yedek soyundurulması ve yerini Marcel Tisserand'a kaptırması, beraberinde tepkileri getirdi. Sabah'ın haberine göre, bu durumun nedeninin ise Macar futbolcu için Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Szalai'yi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı, herhangi bir sakatlık durumunun transferi olumsuz etkilememesi adına futbolcunun yedek soyundurulduğu belirtildi.