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Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler için ocak transfer dönemi bir hayli hızlı geçecek. Fenerbahçe, Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin olası satışını bekliyor. Bununla beraber sarı lacivertliler, Vedat Muriç. Samuel Umtiti ve Fabrizio Angileri ile ilgileniyor. İşte detayar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

Fenerbahçe'de ara transfer planı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında öncelikle bir golcü almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Kim Min Jae'ye gelen teklifler sonrası stoper takviyesini de gündemine koydu. Ayrıca bir de kanat bek aranıyor.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

Golcü için öncelik Vedat Muriç'te... Lazio'nun kararını bekleyen yönetim, kiralama seçeneğine onay çıkarsa hemen devreye girecek.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

Szalai'nin menajerinin Chelsea ile görüşmesinin ardından alternatif stoper arayışı da başladı. İlk aday Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı Samuel Umtiti.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

KIM'E DE TALİP VAR
Chelsea'nin 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi halinde Szalai'nin satışına izin verilmesi ve Umtiti için teklif yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

Bu arada Szalai'nin yanı sıra Tottenham ve Juventus da Kim Min Jae ile ciddi şekilde ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı için de ocak ayında kapının çalınabileceği öğrenildi. Öte yandan Vitor Pereira'nın bir de kanat bek istediği gelen haberler arasında. Arjantin'den River Plate'in 27 yaşındaki sol beki Fabrizio Angileri iddiası gelirken, listede başka adaylar da olduğu belirtildi.

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