Fenerbahçe'den 3'lü transfer atağı! Muriç Angileri ve Umtiti...

Fenerbahçe'de ara transfer planı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında öncelikle bir golcü almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Kim Min Jae'ye gelen teklifler sonrası stoper takviyesini de gündemine koydu. Ayrıca bir de kanat bek aranıyor.
Fenerbahçe'de ara transfer planı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında öncelikle bir golcü almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Kim Min Jae'ye gelen teklifler sonrası stoper takviyesini de gündemine koydu. Ayrıca bir de kanat bek aranıyor.
Golcü için öncelik Vedat Muriç'te... Lazio'nun kararını bekleyen yönetim, kiralama seçeneğine onay çıkarsa hemen devreye girecek.
Szalai'nin menajerinin Chelsea ile görüşmesinin ardından alternatif stoper arayışı da başladı. İlk aday Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı Samuel Umtiti.