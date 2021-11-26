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Fenerbahçe'den 12 yıl sonra bir ilk! Avrupa'da...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Yunanistan’da uzun süre sonra bir ilki yaşadı. Sarı lacivertliler, 12 yıl aranın ardından Avrupa gruplarında ilk defa bir takıma hem içeride hem dışarıda kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 09:47
Fenerbahçe'den 12 yıl sonra bir ilk! Avrupa'da...

UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 90. dakikada yediği golle kaybederken, hücum hattında adeta yokları oynadı. Sarı lacivertliler sezonun en kötü performanslarından birini sergilerken, rakip kaleye toplamda 6 şut çekti.

Kanarya, bunların hiçbirinde isabet sağlayamadı. F.Bahçe son olarak 14 Mart 2020'de deplasmanda 1-0 yenildiği Konyaspor maçında kaleyi tutturamamıştı. Rakip Olympiakos ise 3'ü isabetli olmak üzere Fenerbahçe kalesini 17 kez yoklarken, 1 gol attı.

12 YIL SONRA BİR İLK!

Yunanistan'daki maçta 90. dakikada yıkılan Fenerbahçe, Hürriyet'in erlediği habere göre; uzun bir aradan sonra ilk defa bir takıma Avrupa gruplarında hem içeride hem dışarıda kaybetti.

Sarı lacivertliler son olarak 2008-2009'da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya iki maçta da boyun eğmişti.

Olympiakos'a 3-0 ve 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 12 yıl önce Porto'ya 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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