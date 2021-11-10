Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için eksikleri belirleyen Fenerbahçe'de gözler stoper mevkisine çevrildi. Attila Szalai'ye gelen teklifler sonrası gelecek vaat eden ve potansiyeli yüksek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-lacivertliler aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Yönetim, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Giannis Michailidis'in transferinde mutlu sona ulaştı. Peki Fenerbahçe'nin renklerine bağlamayı hazırlandığı Giannis Michailidis kimdir? İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:32 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:48
FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

SZALAI'YE TALİPLER VAR!
Fenerbahçeli kurmaylar, Attila Szalai'ye İngiltere ve İspanya'dan gelen transfer teklifleri sonrası arayışlarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan Kanarya aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen genç yıldız adayı için yeniden harekete geçildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

GIANNIS MICHAILIDIS İLE ANLAŞMA TAMAM!
PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler transferde anlaşma sağladı. Genç stopere ocak ayındaki ara transfer döneminde imza attırılması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 8 maçta forma giyen Michailidis 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Konferans Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

GIANNIS MICHAILIDIS KİMDİR?
18 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Giannis Michailidis, PAOK altyapısında yetişti. 2019 yılında A Takım'a yükselen Yunan savunma oyuncusu, stoper mevkisinin haricinde sol bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Giannis Michailidis'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor