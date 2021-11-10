FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.
SZALAI'YE TALİPLER VAR!
Fenerbahçeli kurmaylar, Attila Szalai'ye İngiltere ve İspanya'dan gelen transfer teklifleri sonrası arayışlarını hızlandırdı.
Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan Kanarya aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen genç yıldız adayı için yeniden harekete geçildi.
GIANNIS MICHAILIDIS İLE ANLAŞMA TAMAM!
PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler transferde anlaşma sağladı. Genç stopere ocak ayındaki ara transfer döneminde imza attırılması planlanıyor.
Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 8 maçta forma giyen Michailidis 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Konferans Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi.
GIANNIS MICHAILIDIS KİMDİR?
18 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Giannis Michailidis, PAOK altyapısında yetişti. 2019 yılında A Takım'a yükselen Yunan savunma oyuncusu, stoper mevkisinin haricinde sol bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Giannis Michailidis'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.