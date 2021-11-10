FENERBAHÇE HABERLERİ: Anlaşma tamam! Giannis Michailidis Fenerbahçe'ye | Giannis Michailidis kimdir?

Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

SZALAI'YE TALİPLER VAR! Fenerbahçeli kurmaylar, Attila Szalai 'ye İngiltere ve İspanya'dan gelen transfer teklifleri sonrası arayışlarını hızlandırdı.

Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan Kanarya aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen genç yıldız adayı için yeniden harekete geçildi.