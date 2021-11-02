Kale kapanmıyor

F.Bahçe'de savunma da inişe geçti. Son 12 resmi müsabakada sarı-lacivertliler kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de yaptığı son 8 karşılaşmada 13 gol yiyen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ile gruplarda oynadığı son 4 maçta da rakip takımların 8 golüne engel olamadı.
F.Bahçe'de savunma da inişe geçti. Son 12 resmi müsabakada sarı-lacivertliler kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de yaptığı son 8 karşılaşmada 13 gol yiyen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ile gruplarda oynadığı son 4 maçta da rakip takımların 8 golüne engel olamadı. Bu süreçte maç başına kalesinde ortalama 1.75 gol gördü.