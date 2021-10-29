FENERBAHÇE HABERİ: Yok artık Fenerbahçe! Bakasetas... (FB spor haberi)

Orta saha oyuncularının skora katkısı az olması sebebiyle sarı lacivertliler merkezden atak gerçekleştirmekte sıkıntı yaşıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli takımda bütün orta saha oyuncularının yaptığı gol katkısı, lider Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas'ın yanına dahi yaklaşmıyor.

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları isabetli şut konusunda da ligde oldukça kötü bir performans gösteriyor. 4 maçta forma giyen Max Meyer ile 5 maçta oynayan Diego Crespo'nun kaleye isabetli şutu bulunmuyor. Gustavo'nun 0,4, Zajc'ın 0.2, Mert Hakan Yandaş ile Sosa'nın da maç başına 0.2 isabetli şutu bulunuyor.