Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu | İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü ve kalan maçları

Kadıköy'de oynanan ve TSİ 19.45'te başlayan Fenerbahçe Antwerp maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

2. dakikada Samatta'nın attığı gole 21. dakikada Enner Valencia karşılık verdi, 37. dakikada panenka denediği penaltı atışını kaçıran Valencia, 45. dakikada yine penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında beraberlik için bastıran Antwerp 62'de Gerkens ile durumu 2-2'de eşitledi. Maçta başka gol olmayınca iki ekip 1'er puanla sahadan ayrıldı.

İşte Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe ve Antwerp'in yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu...

1- Olympiakos - 6 puan (2 maç)

2- E. Frankfurt - 4 puan (2 maç)

3- Fenerbahçe - 2 puan (3 maç)

4- Antwerp - 1 puan (3 maç)



FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜNDE KALAN MAÇLARI:

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe

Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45