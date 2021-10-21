Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu | İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü ve kalan maçları

Kadıköy'de oynanan ve TSİ 19.45'te başlayan Fenerbahçe Antwerp maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
2. dakikada Samatta'nın attığı gole 21. dakikada Enner Valencia karşılık verdi, 37. dakikada panenka denediği penaltı atışını kaçıran Valencia, 45. dakikada yine penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında beraberlik için bastıran Antwerp 62'de Gerkens ile durumu 2-2'de eşitledi. Maçta başka gol olmayınca iki ekip 1'er puanla sahadan ayrıldı.
İşte Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe ve Antwerp'in yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu...
1- Olympiakos - 6 puan (2 maç)
2- E. Frankfurt - 4 puan (2 maç)
3- Fenerbahçe - 2 puan (3 maç)
4- Antwerp - 1 puan (3 maç)
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜNDE KALAN MAÇLARI:
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45