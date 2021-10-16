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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe taraftarının en merak ettiği konu ise Valencia'nın forma giyip giyemeyeceği. İşte yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 10:40
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Enner Valencia da bugün takıma dahil olacak. Önceki gece Ekvador-Kolombiya maçında 63 dakika forma giyen yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından yola çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Trabzonspor maçında...

Tecrübeli isim 16 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Trabzonspor maçında...

Günü dinlenerek geçirecek olan Valencia'nın, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Trabzonspor maçında...

GİDİŞATA GÖRE SÜRE ALACAK

Teknik heyet hem maç trafiği hem de uzun yolculuklar nedeniyle 33 yaşındaki oyuncuya yüklenmek istemiyor. Valencia'nın Trabzonspor deplasmanında maçın gidişatına göre süre alması planlanıyor.

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