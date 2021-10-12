SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı Michael Frey'den dikkat çeken sözler! "Bedel ödedim"

İsviçre Milli Takımı'ndan davet bekleyip beklemediği sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki takımda olmak isterim ancak Murat Yakın ve ekibine karşı herhangi bir alınganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum" diye konuştu.