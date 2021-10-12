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SPOR HABERİ - Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı! "Onun büyüklüğü..."

Spor haberi... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken. Tecrübeli oyuncu paylaşımında usta spor yazarı İslam Çupi'nin bir sözünü alıntılarken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 20:15
SPOR HABERİ - Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı! "Onun büyüklüğü..."

Son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yıldız oyuncu Mesut Özil geçtiğimiz günlerde "Heyecan verici şeyler yakında" paylaşımıyla merak uyandırmıştı.

32 yaşındaki oyuncu son olarak ise "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Özil'in paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarlarca kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...

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