SPOR HABERİ - Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı! "Onun büyüklüğü..."

Son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yıldız oyuncu Mesut Özil geçtiğimiz günlerde "Heyecan verici şeyler yakında" paylaşımıyla merak uyandırmıştı.

32 yaşındaki oyuncu son olarak ise "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Özil'in paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarlarca kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...