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FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! "Heyecan verici..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici ve meraklandıran bir paylaşımda bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu, son dönemde Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddialarıyla gündemde yer almıştı. "Heyecan verici şeyler çok yakında" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 20:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 23:19
FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! "Heyecan verici..."

Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadroya katılan yıldız futbolcu Mesut Özil, takıma katıldığı ilk sezon performansıyla eleştirilse de son haftalardaki takıma katkısıyla alkış topluyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! "Heyecan verici..."

Performansının yanı sıra, hakkında teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığına yönelik haberler de çıkan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! "Heyecan verici..."

Mesut Özil'in "Heyecan verici şeyler çok yakında" diyerek paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! "Heyecan verici..."

İşte o paylaşım...

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