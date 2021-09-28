Bu Fener tutulmaz

Yenilenmiş kadrosuyla zirveyi kovalayan Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Hatayspor'u deplasmanda devirdi. Son dört maçını kazanan rakibi karşısında savunmada fazla açık vermeden oynayan sarı-lacivertliler, Diego Rossi ve Filip Novak'ın golleriyle 3 puana uzandı. Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Enner Valencia, yaptığı iki asistle Hatayspor mücadelesine damga vurdu.

SAVUNMA DUVARI

Sarı- lacivertli ekibin defansı Hatayspor karşısında da dikkat çekti. Ligin en az gol yiyen ekibi olan Kanarya'da yeni transfer Kim Min-Jae, Szalai ve Novak savunma üçlüsünü oluştururken; müdahaleleriyle zaferi getiren isimler oldu. Hatayspor karşısında en fazla hava topu kazanan isim Kim Min-Jae oldu. 5 hava topu kazanan Güney Koreli stoper, 5 sahipsiz top kazanma ve 8 uzaklaştırma istatistikleriyle maçın yıldızlarından oldu.

DEPLASMAN CANAVARI

Hatayspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Fenerbahçe, dış sahadaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2021 senesinde deplasmanda en fazla galibiyet alan (12), puan toplayan (40) ve en yüksek gol averajı yakalayan (+17) Süper Lig takımı oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı üç deplasmanı kazanırken; sadece Başakşehir'e kaybetti.