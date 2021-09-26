FENERBAHÇE HABERLERİ - Hatay Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Pereira'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"EN İYİ SEVİYEMİZDE OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Zor bir maç olacak. İyi ve öz güvenli bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Sahada kimin olduğunun bir önemi yok. En iyi seviyemizde olmamız gerekiyor."

"SAKAT OYUNCULARIN HEPSİ DÖNMEK ÜZERE"

"Hazırlık döneminde hiç sakatlık yaşamamıştık ama ligin başlamasıyla beraber sakatlıklar oldu. Bu da bizim oyuncularda değişiklik yapmamızı gerektirdi. Ama neredeyse hepsi dönmek üzere. Onlar dönünce maçlara daha fazla opsiyonla çıkma imkanımız olacak."

