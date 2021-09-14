Fenerbahçe'den hakem isyanı!

F.Bahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili açıklama yaptı. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, Sivassporlu futbolcuların sürekli yerde yatarak oyunu yavaşlattığı, hakem Halis Özkahya'nın ise bu duruma seyirci kaldığı vurgulanarak; TFF'den önlem alması istendi. İşte o açıklama: "Ligin henüz 4. haftasında hem rakiplerimizin maçlarında yaşanan fahiş hakem hataları, hem de Sivasspor maçında yaşananlar şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörlerden birinin yine hakem hataları olacağı düşüncemizi pekiştirmektedir"



OYUN RİTMİMİZ DÜŞTÜ

"Bunun en net örneği dün akşam oynanan, dakikalarca durdurulan ve yavaşlatılan oyuna rağmen hakemin maçın uzatma süresini sadece 7 dakika olarak belirlemesidir. Oyunun ikinci yarısında maçın toplam durduğu süre ise 11 dakika 52 saniyedir. (7 dakika 12 saniye değişiklikler, 4 dakika 40 saniye sakatlıklar). Takımımızın ritim kazanarak oyuna hareketlilik getirmeye çalıştığı her anda, maç sakat oyuncuların "sahadaki tedavileri" sebebiyle durmuş bu da takımımızın oyun kalitesini ve ritmini birebir etkilemiştir."



STANDART BEKLİYORUZ

"Ev sahibi olduğumuz maçlarda rakiplerimizin topun oyunda kalma süresini azaltmak için yerde yatma, oyunu yavaşlatma hamleleri; ne yazık ki hakemlerin de buna prim tanıması sebebiyle bir taktik anlayışına evrilmiştir. TFF'den hem Fenerbahçe maçlarında hem de rakiplerimizin maçlarında, hakemler ve VAR hakemlerinin verdikleri / vermedikleri kararlar üzerinden ligin gidişatının belirlenmesine izin vermemesini ve hakem atamaları konusunda standart bir yaklaşım uygulamaya konmasını bekliyoruz."