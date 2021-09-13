Rekor kaçtı

Süper Lig'in ilk 3 haftasını gol yemeden galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında puan kaybı yaşarken, bu sezon ilk kez ağları da havalandı. 3 maçta rakiplerine geçit vermeyen Altay Bayındır, dün sezonun ilk golünü yedi.
Süper Lig'in ilk 3 haftasını gol yemeden galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında puan kaybı yaşarken, bu sezon ilk kez ağları da havalandı. 3 maçta rakiplerine geçit vermeyen Altay Bayındır, dün sezonun ilk golünü yedi. Altay, Toni Schumacher'in 1988-89'da Çubuklu ile çıktığı ilk 4 maçta gol yememe rekorunu da egale etme fırsatını kaçırdı.