Ülker Stadı'nda maça çok hızlı başlayan F.Bahçe'de her şey istendiği gibi gidiyordu. İlk 30 dakika Sivas'ı sahasından çıkarmayan sarı-lacivertliler, 23. dakikada Osayi'yle de golü buldu. Taraftarın tribünde, futbolcuların da sahada coştuğu anlarda Altay Bayındır'ın hatası pahalıya mal oldu. Genç kaleci, ilk yarının son dakikalarında kale önünde oyalanınca topu Henrique'ye kaptırdı.



NAZAR BONCUĞU!

Altay, kaptırdığı top sonrası rakibine faul yapıp, penaltıya sebep oldu. Henrique'nin golüyle skor avantajını kaybeden F.Bahçe, ikinci 45'te ilk yarıdaki temponun uzağında kaldı. Yaşanan sakatlıklar planları alt-üst ederken, galibiyet için riskler alan sarı-lacivertliler, pozisyonlara girdiği gibi kalesinde de tehlikeli anlar yaşadı. Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Kanarya, puanını 10'a çıkardı.