Son dakika Fenerbahçe haberleri | Origi iddiası

Fenerbahçe'nin Liverpool'da şans bulmakta zorlanan Divok Origi için de teklif yaptığı ileri sürüldü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belçikalı forvet+kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir sürpriz olabileceği konuşuluyor. 26 yaşındaki Origi, geçtiğimiz sezon Kırmızılar'da 17 maçta süre alıp 1 gol+2 asist üretti.
Fenerbahçe'nin Liverpool'da şans bulmakta zorlanan Divok Origi için de teklif yaptığı ileri sürüldü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belçikalı forvet+kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir sürpriz olabileceği konuşuluyor. 26 yaşındaki Origi, geçtiğimiz sezon Kırmızılar'da 17 maçta süre alıp 1 gol+2 asist üretti.