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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Origi iddiası

Fenerbahçe'nin Liverpool'da şans bulmakta zorlanan Divok Origi için de teklif yaptığı ileri sürüldü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belçikalı forvet+kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir sürpriz olabileceği konuşuluyor. 26 yaşındaki Origi, geçtiğimiz sezon Kırmızılar'da 17 maçta süre alıp 1 gol+2 asist üretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Origi iddiası
Fenerbahçe'nin Liverpool'da şans bulmakta zorlanan Divok Origi için de teklif yaptığı ileri sürüldü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belçikalı forvet+kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir sürpriz olabileceği konuşuluyor. 26 yaşındaki Origi, geçtiğimiz sezon Kırmızılar'da 17 maçta süre alıp 1 gol+2 asist üretti.
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