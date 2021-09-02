SON DAKİKA: Max Meyer Fenerbahçe'de! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer İstanbul'a geldi! (FB transfer haberi)

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalkan Fenerbahçe, orta sahasına sürpriz bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, Alman 10 numara Max Meyer ile anlaşmaya vardı.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

MAX MEYER KİMDİR?

18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'nın Oberhausen kentinde doğan Meyer, futbola 2002 yılında Oberhausen'in altyapısında başlarken, 2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu. Burada sergieldiği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, 2021 yılında ise Kln'ün yolunu tutarak Almanya'ya geri döndü. Meyer'in Köln'le olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erdi. Meyer geçen sezon 14 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.