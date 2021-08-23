Şölen vakti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 oyuncunun ismi ön plana çıktı. Sol beke Arsenal'den Sead Kolasinac, orta sahaya aynı takımdan Mohamed Elneny ve hem forvet hem kanat oynayabilen Monaco'dan Keita Balde. Kolasinac ile 3 yıllığına prensipte anlaşma sağlandığı, Bosnalı oyuncunun Arsenal ile kontratını feshetmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. Bu transferin bu hafta açıklanması bekleniyor. Ozan Tufan'ın Watford'a kiralanmasınan ardından orta sahaya ise iki sezon önce Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny gündeme alındı. İtalyan, İngiliz ve Fransız haber siteleri, 3 oyuncu için Kanarya'nın devrede olduğunu teyit etti.