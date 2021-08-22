Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler kimdir? Arda Güler nereli kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oynadığı futbolla göz doldurmaya devam ediyor.
Helsinki maçında oynadığı futbolla beğeni toplayan genç yıldız, Antalyaspor maçında da ilk golün asistini yapma başarısını gösterdi.
ARDA GÜLER KİMDİR?
Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.
2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda,gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.