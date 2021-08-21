Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertliler Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.