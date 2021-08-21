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Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı galibiyetle de taraftarlarını sevindirmeyi başarmıştı. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını da sürdürürken listenin başında bulunan isimlerden olan Sörloth konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:48 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:29
Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertliler Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

SÖRLOTH İKNA EDİLMEK ÜZERE İDDİASI

Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı biliniyordu. Hatta Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, üç kez "Fenerbahçe'ye gel" diyen taraftaralara "Hayır" yanıtı vermişti. Ancak Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den Sörloth iddiasının ardından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth adım adım Fenerbahçe'ye! Leipzig ile anlaşma sağlandı

RB LEIPZIG PERFORMANSI

Başarılı performansıyla RB Leipzig takımına transfer olan Sörloth, Alman takımıyla 29'u Bundesliga, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 4'ü Almanya kupası olmak üzere 37 karşılaşmaya çıktı. Sörloth bu maçlarda 6 gol atarken 3 kez asist yapmayı başardı.

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