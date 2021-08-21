Ali Koç'tan 1 milyar TL

Sarı-lacivertlilerin başında 4. yılına giren başkan Ali Koç, sponsorluk destekleriyle kulübün gelirlerini artıyor. Ali Koç'un ailesinin sahip olduğu Koç Holding bünyesindeki firmalar Fenerbahçe'nin gelir kalemlerini artıyor. Futbolda AVIS, Aygaz, Tüpraş, HeForShe, basketbolda Beko, voleybolda Opet, sarı-lacivertlilerle yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla ciddi bir destek sağlıyor.

HER BRANŞA SPONSOR

Son olarak AVIS'le bir yıllık 50 milyon TL'lik anlaşma yapan F.bahçe'nin kasasına; Otokoç'tan 4 sezon için 155 milyon TL, HeForShe ve Tüpraş'tan 3 yılda 60 milyon TL, Beko'dan 300 milyon TL, Aygaz'dan 4 sezon için 50 milyon TL, Opet'ten 45 milyon TL para girecek. Bu arada Koç, başkanlığının ilk dönemlerinde de bağış yolu ile kulübe 300 milyon TL'ye yakın para aktarmıştı.