Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert KenedyCedric Bakambu... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Özellikle forvet ve sağ bek arayan sarı lacivertli ekipte listeye Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:22
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Serdar Dursun'un sakatlığı ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da oynayan Cedric Bakambu'ya yoğunlaşmıştı. Yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

KENEDY

arı lacivertlilerin bir forvet ve sol kanat takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu doğrultuda flaş bir isim gündeme geldi. Kanarya, Chelsea'nin Brezilyalısı Kenedy'yi gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ARTEM DZYUBA

Fenerbahçe taraftarı, Artem Dzyuba için adeta transfer çalışması yapıyor. Sarı lacivertli ekibin gündeminde yer alan isimlerden biri de Artem Dzyba olmuştu. Taraftarlar sosyal medyadan yıldız futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ALFREDO MORELOS

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı golcünün İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ANDREAS PEREIRA

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Andreas Pereira ile ilgileniyor. Kırmızı şeytanların yıldız futbolcu ile yolları ayırmak istediği öğrenildi. Kanarya, bu transfer için Lazio ile yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

HEE-CHAN HWANG

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında forvet konusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Min Jae Kim'in ardından Hee- Chan Hwang girdi. Fenerbahçe güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Hee-Chan Hwang'ı Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

TAKUMI MINAMINO

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı. Jurgen Klopp'un oyuncu hakkında vereceği karar bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig devlerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sörloth için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor devrede.

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