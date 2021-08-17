Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Robert Kenedy, Cedric Bakambu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

CEDRIC BAKAMBU Serdar Dursun'un sakatlığı ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Bursaspor'da da oynayan Cedric Bakambu'ya yoğunlaşmıştı. Yönetim, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü.