Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezona Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira ile hazırlanan Fenerbahçe'de Steven Caulker ve Serdar Dursun dışında yeni bir transfer yapılmadı. Hazırlık maçlarında eksiklere karar veren Vitor Pereira, Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang gibi futbolcuları gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 10:04
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

MBAYE NIANG

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Mbaye Niang oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da adı sarı lacivertlilerle anılan Niang için yakın zamanda yeni bir görüşme gerçekleşecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

ÇAĞATAY KURUKALIP

Gökhan Gönül'ün ayrılması ve yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli isimlere de önem veren Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu Çağatay Kurukalıp'ı da günedmine aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Sağ bek arayışını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran Aleix Vidal'i gündeminde tutmaya devam ediyor. Birçok talibi olan futbolcu için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

SAMUEL KALU

Daha Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Samuel Kalu, yeniden Fenerbahçe'nin radarında. Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

MARIO MANDZUKIC

Son olarak Milan'da forma giyen Mario Mandzukic, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Hırvat futbolcunun menajerleriyle yapılan görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkılmayacağı iletildi.

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