Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
MBAYE NIANG
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Mbaye Niang oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da adı sarı lacivertlilerle anılan Niang için yakın zamanda yeni bir görüşme gerçekleşecek.
ÇAĞATAY KURUKALIP
Gökhan Gönül'ün ayrılması ve yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli isimlere de önem veren Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu Çağatay Kurukalıp'ı da günedmine aldı.