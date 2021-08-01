Sosa’da son dakika

Adalesindeki sertleşme nedeniyle dün Greuther Fürth ile oynanan hazırlık karşılaşmasında dinlendirilen Jose Sosa'nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Arjantinli yıldızın bugünkü idmanda takımla yer alacağı belirtildi.
Adalesindeki sertleşme nedeniyle dün Greuther Fürth ile oynanan hazırlık karşılaşmasında dinlendirilen Jose Sosa'nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Arjantinli yıldızın bugünkü idmanda takımla yer alacağı belirtildi. Tangocu, çarşamba günkü son hazırlık maçı olan Dinamo Kiev'e karşı da forma giyebilecek.