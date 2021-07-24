Arda Güler Mesut’a emanet

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, Pereira’nın isteğiyle A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Gelecek vaat eden 16 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil’e emanet edildi. Yıldız isim, kendisi gibi bir 10 numara olan Arda’ya tecrübelerini aktarırken, gelecekte önemli bir oyuncu olması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Pereira’nın Arda’ya bu sezon kupa maçlarında şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Pereira'nın isteğiyle A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Gelecek vaat eden 16 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil'e emanet edildi. Yıldız isim, kendisi gibi bir 10 numara olan Arda'ya tecrübelerini aktarırken, gelecekte önemli bir oyuncu olması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Pereira'nın Arda'ya bu sezon kupa maçlarında şans vermesi bekleniyor.