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Arda Güler Mesut’a emanet

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, Pereira’nın isteğiyle A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Gelecek vaat eden 16 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil’e emanet edildi. Yıldız isim, kendisi gibi bir 10 numara olan Arda’ya tecrübelerini aktarırken, gelecekte önemli bir oyuncu olması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Pereira’nın Arda’ya bu sezon kupa maçlarında şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Arda Güler Mesut’a emanet
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Pereira'nın isteğiyle A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Gelecek vaat eden 16 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil'e emanet edildi. Yıldız isim, kendisi gibi bir 10 numara olan Arda'ya tecrübelerini aktarırken, gelecekte önemli bir oyuncu olması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Pereira'nın Arda'ya bu sezon kupa maçlarında şans vermesi bekleniyor.
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