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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gizli hedef Sörloth

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe, Norveçli golcü için pusuda bekliyor. Sarı-lacivertliler, forvet için Hulk, Muriç ve Cornelius ile birlikte Alexander Sörloth’u da radarına aldı. Leipzig kiralama kararı verirse teklif yapılacak. (Son dakika FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gizli hedef Sörloth

Forvet hattına Serdar Dursun dışında bir oyuncu daha alacak olan Fenerbahçe'de gizli hedefin Alexander Sörloth olduğu iddia edildi... Brezilyalı Hulk, Lazio'dan Vedat Muriç ile Parma'nın Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius'la da ilgilinen sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'da iz bırakan Norveçli golcü için Leipzig'in kararını beklediği ifade edildi. Alman kulübünün, kiralama kararı alması halinde yönetim devreye girerek teklif sunacak.

İki sezon önce Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, geçen yıl 20 milyon euro bonservis bedeliyle Alman kulübüne transfer olmuştu. Ancak Bundesliga'da etkili olamayan Sörloth, 29 maçta 5 gol atabilince gözden düştü. 25 yaşındaki santrfor için son sözü Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch söyleyecek. Sörloth için Trabzonspor da devrede ve Türkiye'ye dönmesi halinde transferinde öncelik hakkı bulunuyor.

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