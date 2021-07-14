Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Canlı yayında açıkladı

Volkan Demirel, 20 yıllık Fenerbahçe kariyerine canlı yayında nokta koydu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber canlı yayında yaptığı açıklamada, ayrılık kararının sebebini açıkladı.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAK İSTEDİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in ayrılığına dair, "Vitor Pereira, kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söyledi fakat Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize belirtti. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık. Ben Volkan'a biraz pres yaptım, biraz daha dur, görev başındayken yeni bir görev çıkar belki dedim. Ancak o kendine has özgüveniyle ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım ama şu tarihte Fenerbahçe'ye geri döneceğim dedi." dedi.



VOLKAN'IN VEDASI ZOR

"Volkan özellikle benim için zor bir veda. Ben Volkan'ı 19 yaşından beri tanıyorum. O genç, deli dolu halinden bugünlere nasıl evrildiğini biliyorum. Evlenme kararı alırken bilgilendirme aşamasında da bulunmuştum. Evine ailemle gidip, yemek yediğim tek futbolcudur. Zor bir veda. Kendisi istiyor, planları var. O planların sonunda da Fenerbahçe var. İnşallah bir gün bir kez daha Fenerbahçe ile yolları kesişir. Her zaman onun evi burasıdır, yuvası burasıdır. Sadece saha içi değil, dışında da önemli duruş sergilemiştir. En zorlu çabaladığımız günlerde, 3 Temmuz'da dimdik durduğunu hepiniz hatırlarsınız."