Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı getiren sarı lacivertlilerde yeni gündem transfer. Fenerbahçe, Vitor Pereira öncesi Steven Caulker ve Serdar Dursun'a imza attırırken, yeni hedefini belirledi. Vitor Pereira, yönetime ilettiği talebinde bir forvet takviyesi yapılmasını isterken, istediği oyuncu profilini de iletti. İşte detaylar... | FB haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:12
Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen seneden oturmuş ve geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertliler şu an için sadece iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor. Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak.

Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

Golcü arayışlarında son olarak Boupendza ismi gündemde gelmişti. Devre arasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyla alakalı an itibariyle durum değişti. Bundaki temel sebep Boupendza'nın Teknik Direktör Pereira'nın istediği kriterlere tam olarak uymaması...

Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

Portekizli teknik adam pivot santrfor özelliklerinde bir isim arıyor. Yönetime transfer listesini sunan Pereira ilk Fenerbahçe döneminde de bu tip bir golcü olan Fernandao'yu Van Persie'ye tercih etmişti.

Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

Millliyet'in haberine göre, Portekizli teknik adam takımın başına geçmeden önce Serdar Dursun ve Caulker transferleri yapılmıştı. Bu transferlerden haberdar olan ve oyuncuları inceleyen çalıştırıcı da alınan isimleri beğenmişti. Transfer çalışmalarında bundan sonra teknik adamın listesinin önemli rol oynayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de forvet gelişmesi! Vitor Pereira'nın yönetimden talebi...

SAMATTA KALABİLİR
Sarı - lacivertli ekibin geçen sezonki transferlerinden Samatta'nın takımda kalma ihtimali bir hayli yükseldi. 6 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer edilen tecrübeli futbolcunun ayrılması gündeme gelse de an itibariyle yeni sezonda da forma giyme olasılığı arttı. Çalışmalardaki performansıyla da teknik heyetin beğenisi kazanan Samatta farklı özellikleri ile kadroda alternatif oluşturacak.

SON DAKİKA