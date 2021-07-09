Vitor Pereira: Keyif al agresif ol!

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, futbolcularından oynadıkları oyundan keyif almalarını istedi. Günde çift idman yaptıran Portekizli çalıştırıcı sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu nedenle sesi kısılan ve yaka mikrofonu kullanan tecrübeli hoca, "Topu kaptırmaktan korkmayın. Pas hatasını normal karşılarım. Ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere edemem" dedi. Agresif bir takım olacaklarını vurgulayan Pereira, aynı zamanda oyundan keyif alınmasını da isteyerek, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin." sözlerini kullandı.

SABAH KUVVET AKŞAM TAKTİK

Sarı-lacivertliler dün sabah salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Akşam ise sahada topla yapılan antrenmanda koordinasyon, pas ve top kapma çalışmalarının ardından teknik ve taktik varyasyonlar gerçekleştirildi.