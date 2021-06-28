Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde rakip! Arnaut Danjuma... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde rakip! Arnaut Danjuma... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişemeler yaşanıyor... Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı gündemine alan sarı lacivertlilere transferde rakip çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:23
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde rakip! Arnaut Danjuma... (FB spor haberi)

Fenerbahçe İngiliz temsilcisi Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulundu... Takımı Bournemouth Premier Ligi vizesi alamadığı için takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı yıldız için Premier Lig'den rakip çıktı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde rakip! Arnaut Danjuma... (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için Leeds United da girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler, Leeds'in teklifi sonrası transferde tüm planlarını değiştirdi. Fenerbahçe'nin Danjuma için bekleme kararı aldığı öğrenildi.


Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde rakip! Arnaut Danjuma... (FB spor haberi)

2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro bedelle transfer olan Hollandalı yıldızın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Bournemouth formasıyla 37 maça çıkan 24 yaşındaki Arnaut Danjuma, 17 gol atarken 8 de asist yaptı. Danjuma 2 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve 1 gol attı.

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