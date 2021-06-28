Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transferde rakip! Arnaut Danjuma... (FB spor haberi)

Fenerbahçe İngiliz temsilcisi Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulundu... Takımı Bournemouth Premier Ligi vizesi alamadığı için takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı yıldız için Premier Lig'den rakip çıktı!





Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için Leeds United da girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler, Leeds'in teklifi sonrası transferde tüm planlarını değiştirdi. Fenerbahçe'nin Danjuma için bekleme kararı aldığı öğrenildi.





