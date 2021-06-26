Aynaya baksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. Koç, Yıldırım'a bugüne kadar saygısızlık yapmadığını belirterek, "Artık benim için sadece Aziz Yıldırımsınız. Çünk siz kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den daha büyük görüyorsunuz. Ama kulübe artık zarar veriyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Artık haddinizi aştınız" ifadelerini kullandı. Yıldırım ve açıklamalarını, "Tutarsız, küstah, tehditkar, çirkin üslup, eksik yanlış bilgiler, kibir" sözleri ile tarif eden Koç, "Benim içime Aziz Yıldırım kaçmış ya.... Aynı cümleyi aynaya bakarak bir daha kurun. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçeyi SPK ile tehdit ediyor. Beni kimse tehdit edemez. Keşke bize akil insanlık yapsaydınız. Benim FETÖ projesi olduğumu anlatmış derneklerde. Yazıklar olsun. Ailemin adını bir daha ağzına almayın. Size teklifim şu gelin FBTV'ye çıkalım, bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı.



OYBİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİ



Ali Koç ve yönetimi 2019 ve 2020 yılları için oybirliği ile ibra edildi. Tek adaylı kongrede üyeler bugün Ali Koç'un 3 yıllık yeni başkanlık dönemini resmileştirecek.



KOÇ'UN YENİ YÖNETIM KURULU



Asil üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

O taraftar sizi buraya getirtmedi



Koç, Yıldırım'ın iddialarını şöyle yanıtladı: "Mesut Özil için bir kuruş bonservis ödemedik. Ödemediğimiz şeyin nesini açıklayalım. İrfan ile ilgili belge varmış; açıkla. Üç senede 52 oyuncu sattık, 52 aldık. Sattığımız kadar aldık. Sizin dönemde 6 yılda 100 milyon dolar transfer zararı var. Beni seyirciyle mi yollayacaksınız. Ben istenmediğimi hissettiğim an giderim. O taraftar sizi bugün buraya getirtmedi."



Şampiyonluk sözü



Ali Koç, geçen 3 senede futbolda hedeflerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, "Seçtiğimiz hocalar onlarla sağlamayı planladığımız sinerji istediğimiz gibi olmadı. İlk defa arka arkaya şampiyon olamama yaşanmıyor. Bunu en kısa sürede telafi edeceğiz. Bugüne kadar söz vermedim ama şimdi veriyorum. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Samandıra bambaşka olacak. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle de olacağız" dedi.



TAMTAKIR KASA BIRAKTI



Fenerbahçe Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, mali konularda Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. Karaçam, 2018'de kulübü 612 milyon euro borçla devraldıklarını açıkladı. Yıldırım ise 440 milyon euro borç bıraktığını söylemişti. Karaçam, "İlk gün kulübe gittik. Vadesi geçmiş 350 milyon TL borç vardı. Kasada ne var dedim. Hiç dediler. Tamtakır bir kasa bulduk" ifadelerini kullandı.



ZELJKO OBRADOVİC PARTIZAN'DA



Aziz Yıldırım'ın basketbol şubesinin A.Ş. yapılıp, kendisine verilmesi halinde 'hemen takımın başına getiririm' dediği Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı. Sırp ekibi, 61 yaşındaki duayen antrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



16. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE GEÇTİ



Yönetim kuruluna gayrimenkul ve hisse satış yetkisi veren, Aziz Yıldırım'ın 'kabul edilmemesi gerekir' dediği 16. madde oy çokluğu ile kabul edildi. Kadın Futbol Şubesi, Paralimpik şubesi ve Espor şubesi açılması da oy çokluğu ile kabul edildi.