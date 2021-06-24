Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu. İşte seçime tek aday olarak girecek olan Ali Koç'un listesi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 00:19
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Başkanımız Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

Camiamızın bilgisine sunarız."

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