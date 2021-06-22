Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu sonrası teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi halen belirlenmemişken, Başkan Ali Koç bu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"59 sonrasındaki şampiyonlukların ağırlığında yabancı hoca başarımız var." diyen Ali Koç sözlerine şöyle devam etti. "Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız."



"FAVRE'YLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"



Basında adı sıkça çıkan Lucieen Favre'yle ilgili de konuşan Ali Koç şunları kaydetti:



"Favre'yle bizim bir görüşmemiz olmadı. Favre'nin kendisiyle görüşmedik. Favre'yi temsil eden biriyle görüşmemiz oldu. Temsil eden kişi Türkiye'nin ona uygun olmadığını söyledi. Çünkü baskının yoğun olduğu bir ülke burası. Baskıyı çok seven bir hoca değil."

"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ!"

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun elinden geleni yaptığının altını çizen Koç, "Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum. Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.