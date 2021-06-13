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'den Tsimikas hamlesi

Liverpoolcore sitesi, ’nin için ’a teklif yapmayı planladığını yazdı. 25 yaşındaki sol bekin, ’nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı. Klopp’un Yunan oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi. Tsimikas geçen ’tan 13 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Tsimikas hamlesi
Liverpoolcore sitesi, 'nin için 'a teklif yapmayı planladığını yazdı. 25 yaşındaki sol bekin, 'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı. Klopp'un Yunan oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi. Tsimikas geçen 'tan 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.
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