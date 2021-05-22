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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli futbolcu Tisserand 'ya tatile gitti!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Kongolu defans oyuncusu , ailesiyle birlikte 'ya tatile gitti. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:02
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli futbolcu Tisserand Kapadokya'ya tatile gitti!

'in sona ermesinin ardından 'nin başarılı defans oyuncusu ailesi ile birlikte tatilini 'da geçiriyor.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden Tisserand o anlarını sosyal medya hesabından "Türkler her zamanki gibi misafirperver. Teşekkürler Kapadokya" notu ile paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile birlikte ilçesinde halı mağazasını gezerken daha sonra ise , Kızılçukur vadisi ve 'de balon ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.

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