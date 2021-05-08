Genk yolcusu

Ağrıları olduğu için başkente götürülmeyen Mbwana Samatta, Belçika yolcusu... Genk'in teknik patronu Dimitri De Conde, Tanzanyalı golcüyle ilgilendiklerini doğruladı. Het Laatste Nieuws'e konuşan De Conde, "Samatta kesinlikle listemizde. Takımın gol kralı Onuachu ayrılırsa alışılmışın dışında bir Genk transferi yapacağız" diyerek Samatta'nın ilk hedefleri olacağını açıkladı. Haberde, Fenerbahçe'nin Samatta için 6 milyon euro istediği, Genk'in ise 4 milyon euro seviyesine çıkabileceği yazıldı. Mbwana Samatta 2019- 2020 sezonunda Genk'ten Aston Villa'ya 10.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tanzanyalı forvet sezon başında 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığı Fenerbahçe'de 29 maçta 6 gol atabilince gözden çıkarıldı.