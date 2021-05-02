Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan sevgilisi Kiveli Marda'ya evlilik teklifi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli 'tan sevgilisi 'ya evlilik teklifi

'nin Yunan yıldızı da evliler kervanına katılıyor. 27 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 'ya evlenme teklif etti. Marda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:43
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan sevgilisi Kiveli Marda'ya evlilik teklifi

'nin yıldız futbolcusu , dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Yunan futbolcu, sevgilisi 'ya evlenme teklif etti. Marda sosyal medya hesabından, romantik anların fotoğrafını paylaştı.

Kiveli Marda yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
Hayatta olabilecek en muhteşem şeylerden biri sizi her şeyinizle gören ve daha azı olmanıza izin vermeyecek birini bulmaktır. Ne olursa olsun sizi seven ve destekleyen biri... Ve onun gözlerinden her şeyi farklı görmeye başlıyorsunuz. Eğer böyle birini bulursanız evlenin. En azından ben öyle yapacağım.

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