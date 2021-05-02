Son dakika FB haberleri | Ümit Özat'tan flaş Alex de Souza sözleri!

Fenerbahçe'nin 100. yılında kaptanlığını yapan ve daha sonra Almanya'nın Köln takımına transfer olan Ümit Özat, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Ankaragücü ve Gençlerbirliği gibi takımlarda teknik direktörlük de yapan Özat, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Özat'ın öne çıkan o sözleri;

Fenerbahçe'ye giderken hiç çekinmedim. İyi ki Fenerbahçe'ye gitmişim. İyi ki Fenerbahçeli olmuşum. Kendime yer bulacağıma, şans bulacağıma inanmıştım. O dönem transfer olanlardan bir tek ben devamlı oynadım. Kulübü sahiplenirdim. Herkesten önce gelir, herkesten geç çıkardım.

Lorant beni çağırdı. Seni tebrik ediyorum dedi. 272 antrenmanın tamamına çıkmışsın dedi. Çalıştığınız zaman bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Kaptanlığı aldıktan sonra ilk maçıma çıkamadım cezalıydım.

"ALEX KİM?"

Bazı oyuncular liderlikleriyle bazı oyuncular yetenekleriyle kaptan olur. Alex yetenekli olmasaydı kimse kaptanlığı vermezdi. Heykel konusuna gelirsek, Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim? Bizleri geç. Oğuz Çetin'in heykeli yok. Alex'in mi olacak? Beşiktaş'ın Sergen'i Galatasaray'ın Hagi'si var diye Alex büyütüldü.

DENİZLİ MAÇI

Denizli maçında ilk yarıda gol yeseydik maçı çevirirdik. Başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Hasan Kabze'nin son dakikada attığı golün psikolojik yansıması da olabilir. Bizden sonra iki defa daha son maçta şampiyonluk kaybedildi.

Bizi engellemeye çalıştılar ama 40 tane gol attık da verilmedi mi? Tamamen bizim hatamız. Konsantre olmalıydık. Aynı sene bir kupa maçında bir ligde toplam 11 gol atmıştık Denizli'ye. Psikolojik engeller oldu ama o gün isyan edemedik. Belki iyi ki olmamışızdır. Çünkü 100. yılımızda şampiyon olduk. Galatasaray olamadı. Belki Denizli'de şampiyonluğu alsak onu kaybedecektik.

"AZİZ YILDIRIM KAL DESEYDİ..."

Fenerbahçe'ye karşı oynamaktan hep korktum. O yüzden Avrupa'ya gittim. Aziz Yıldırım bana deseydi ki '3 yıl daha kal oynama ama Fenerbahçe'de bırak' kalırdım.

Bana Aziz Yıldırım'cı diyorlar. Aziz Yıldırım döneminde kulüpte görev alamayan bir tek ben varım.

Bana öyle bir jübile nasip oldu ki. Hem kupa kaldırdım hem gol attım. Sahaya şampiyon çıktık.

"F.BAHÇE HAYALİM"

Fenerbahçe'de teknik direktör olmak hayalim. Ama kimseden bir beklentim yok.

"KEŞKE ÖLSEYDİM"

Kalp ritmi bozukluğu yaşadığımda sahada keşke ölseydim diyorum. O bir kırılma anıydı. Eğer ölseydim o andan sonra aileme yaşattıklarımı yaşatmazdım. Keşke ölseydim.

6-0'LIK MAÇ

Her gittiğimiz gol oldu. Galatasaray'ın bulduğu pozisyonlar kaçtı. Fatih Terim hep öne çıkarttı takımı. Uzaklaştırdığımız toplar gol pozisyonu oldu. 3-4 olduktan sonra bir tane de ben atayım dedim.

5-1'LİK MAÇ

Tam tersi oldu. Mondragon her şeyi kurtardı. Ben cezalıydım. Ben oynasaydım bu skor oluşmazdı.

SOL BEKE GEÇİŞ

Daum beni bir maç yanına çağırdı. Dedi ki sen stopere geç Tomas sol beke geçsin. Dedim sen tandemi bozma, ben sol beke geçeyim. Sonra zaman zaman sol bek oynamaya başladım. Serhat Akın'a asistler yaptım. Sonra ayağımın dışını geliştirmeye başladım.

Sağ ayağımın dışını iyi kullanıyosam sol ayağıma ne gerek var.

En iyi asistim Gaziantep maçında Alex'e attırdığım goldü. İkinci yarı oyuna girmiştim. İnönü'deki Beşiktaş maçında Serhat Akın'a attırdığım gol de olabilir. Ön libero oynuyordum.