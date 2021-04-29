Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! 56 gün sonra...

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilere bu kritik maç öncesi, dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den iyi haber geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.
Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki Antalyaspor maçının 67. dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 7 karşılaşmada 408 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı.