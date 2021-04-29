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Son dakika spor haberi: 'de gelişmesi! 56 gün sonra...

Son dakika haberleri... 'in 38. haftasında deplasmanda 'la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'ye, 'den iyi haber geldi. Yıldız futbolcu, 56 günlük aranın ardından yeniden forma giymeye hazır hale geldi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:09
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! 56 gün sonra...

'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede , deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilere bu kritik maç öncesi, dünyaca ünlü yıldızı 'den iyi haber geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, teknik direktör 'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki maçının 67. dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 7 karşılaşmada 408 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı.

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