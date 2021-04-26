Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu maçtan önce Thiam için Kasımpaşa'ya bonus ödeyecekleri iddiasına tepki gösterdi. Sipahioğlu, "Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır. Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi" ifadelerini kullandı.

KOCADAĞ'A YANI

Metin Sipahioğlu, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'a da göndermede bulundu: "F.Bahçe 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun" dedi.