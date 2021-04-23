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Fenerbahçeli 'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Macar stoperi, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, kısa süre içinde 'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. 'de çokça kulübün kendisine talip olduğu bilinen için bu kez de İspanyol devinin devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 13:41 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 13:55
Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

Ara döneminde Limassol'dan Attila 'yi kadrosuna katan , Macar futbolcunun gösterdiği başarılı performansla adeta turnayı gözünden vurdu.

Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu performansını Macaristan Milli Takımı'nda da gösteren Attila için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'yi bekleyecek.

Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan 'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

Jules Kounde gibi 60 milyon euroluk bir potansiyel yaratmak isteyen sportif direktörü Monchi, potansiyel adaylar arasına Atilla 'yi de aldı ve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu.

Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

Macaristan'ın EURO 2020'de Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta olmasını avantaja çevirmek isteyen , şu ana kadar için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözlerine kestirdiler! İspanyol devi...

Atilla 'nin satışını EURO 2020'den sonra gerçekletirmeyi planlayan Yönetimi, Macar futbolcunun transferinden minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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