Fenerbahçe 'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu performansını Macaristan Milli Takımı'nda da gösteren Attila Szalai için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'yi bekleyecek.

Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.